دون وقوع إصابات بشرية.. خروج عجلتي قطار "دمنهور - دسوق" بالبحيرة

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة قبل قليل، خروج عجلتين من جرار قطار دسوق - دمنهور عند مزلقان قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة مباحث السكة الحديد، يفيد خروج عجلتين من جرار قطار دسوق - دمنهور عند مزلقان قرية قراقص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين خروج عجلتين من جرار القطار عند مزلقان قرية قراقص، ولم يسفر عن أي إصابات ولا يوجد أي تلفيات، كما انتقل ونش لمحاولة إرجاع الجرار إلى مساره الصحيح لاستكمال الرحلة مرة أخرى إلى محافظة كفر الشيخ.