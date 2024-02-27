عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون وقوع إصابات بشرية.. خروج عجلتي قطار "دمنهور - دسوق" بالبحيرة

خروج عجلات القطار
خروج عجلات القطار بالبحيرة

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة قبل قليل، خروج عجلتين من جرار قطار دسوق - دمنهور عند مزلقان قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، دون وقوع أي إصابات بشرية.

txt

السكرتير العام للبحيرة يفتتح معرضين لـ "أهلا رمضان" بحوش عيسى

txt

البحيرة.. ضبط 80 شيكارة ملح طعام و6000 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة مباحث السكة الحديد، يفيد خروج عجلتين من جرار قطار دسوق - دمنهور عند مزلقان قرية قراقص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين خروج عجلتين من جرار القطار عند مزلقان قرية قراقص، ولم يسفر عن أي إصابات ولا يوجد أي تلفيات، كما انتقل ونش لمحاولة إرجاع الجرار إلى مساره الصحيح لاستكمال الرحلة مرة أخرى إلى محافظة كفر الشيخ.

 

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة دون وقوع أي إصابات مديرية امن البحيرة محافظة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

نتعاون مع السلطات المصرية.. رد أوبر حول حادثة فتاة الشروق

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

ترشيحاتنا

40 مقابل 404.. الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى

كلاكيت تاني مرة فتاة الشروق.. سيدة تقفز من سيارة بالجيزة| ما القصة؟

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

هدنة غزة.. تفاصيل المقترح الأخير المقدم لحماس ورد الحركة على الوسطاء

وظائف بنك القاهرة برواتب مجزية قدم الآن

قبل رمضان .. الولايات المتحدة تكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطور

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

تحذير عاجل.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

فيديو

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ