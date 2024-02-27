محاولات لإعادة جرار قطار دسوق إلى القضبان بمزلقان قراقص بدمنهور

تكثف الأجهزة الأمنية ومسئولي السكة الحديد والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، جهودها لإعادة جرار قطار دسوق - دمنهور إلى مساره على قضبان السكة الحديد مرة أخرى، وذلك عقب خروج عجلتين من الجرار عن القضبان عند مزلقان قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة

وكان مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، شهد مساء اليوم خروج عجلتين من جرار قطار دسوق - دمنهور عند مزلقان قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة مباحث السكة الحديد، يفيد خروج عجلتين من جرار قطار دسوق - دمنهور عند مزلقان قرية قراقص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين خروج عجلتين من جرار القطار عند مزلقان قرية قراقص، ولم يسفر عن أي إصابات ولا يوجد أي تلفيات، كما انتقل ونش لمحاولة إرجاع الجرار إلى مساره الصحيح لاستكمال الرحلة مرة أخرى إلى محافظة كفر الشيخ.