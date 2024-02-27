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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة حبيبة الشماع: ابنتي شخصيتها قوية والسائق عمل حاجة فظيعة خوفتها

فتاة الشروق
فتاة الشروق

أكدت دينا عمر والدة حبيبة الشماع ضحية سائق أحد تطبيقات النقل المتهم بمحاولة إختطافها إن ابنتها تتعامل مع كل الناس والفئات وشخصيتها قوية بطبيعتها, متوقعة أن يكون السائق “عمل حاجة فظيعة خوفتها”, على حد قولها, ما دفعها لأن تلقي بنفسها من السيارة.


وأضافت والدة حبيبة الشماع في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لاميس الحديدي على فضائية ON أن ابنتها قالت لزميلتها قبل أن تلقي بنفسها “بتاع أوبر كان هيخطفني”, كما ذكرت ذلك أيضا للأستاذ عمرو الذي قام بإنقاذها ورافقها حتى المستشفى وقتما ظلت في حالة إفاقة بعد سقوطها. كما أخبرته أنها تشعر أنها سوف تتقيأ ثم أصيبت بتشنجات عنيفة وغابت عن الوعي بينما حاول الأستاذ عمرو حاول إمساك لسانها بوضع إصبعه حتى لاتبلع لسانها وفقدت الوعي ولم تنطق.


وكشفت عن انهاء السائق الرحلة بينما كانت ابنتها تستخدم الكريديت كارد على الأبليكاشن مما مكن السائق من سحب الحساب ليتركها وكأنه لا علاقة له بمن القت بنفسها من سيارته.


وحول الحالة الصحية لابنتها قالت والدة حبيبة أنها لا تزال تحت أجهزة الأكسوجين ويخشى الأطباء عمل اشاعة لها خوفا من خطورة انتزاع الأجهزة منها وقت الأشعة.


وأضافت: “مفيش أي تحسن في حالتها ودرجة الإفاقة ضعيفة ولاتحسن في حالتها”.


وأعربت والدة حبيبة عن سعادتها بمكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد دعمه لحبيبة مشددا على تقديم كافة الرعاية.

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