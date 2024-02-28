بعد صفقة رأس الحكمة.. الرئيس السيسي يوجه الشكر للإمارات ورئيسها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير للإمارات، قائلا: "أوجه الشكر للأشقاء في الإمارات وعلى رأسهم أخويا الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات".

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع رأس الحكمة، قائلا: "إحنا واضحين وشفافين مع الشعب المصري في طرح أي أمر".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية قادرون باختلاف،: "المشروع يعتبر أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط ".

وأضاف الرئيس السيسي: "مفيش حد في العالم بيحط استثمار 35 مليار دولار في شهرين، وأشقائنا في الخليج يدعمون الدولة المصرية".

وتابع السيسي: "الظرف الاقتصادي في مصر صعب منذ 4 سنوات بداية من أزمة كورونا".