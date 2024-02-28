هنروح من ربنا فين.. السيسي: إحنا ناس شرفاء ومخلصين ومش بنكدب ولا بنتآمر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي أزمة تمر على مصر يكون لها تأثير كبير عليها، مشيرا إلى أنه في البداية واجهنا كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال تلك الأزمة، جاءت أزمة غزة، وحرصت على التخفيف بقدر الإمكان على الأهالي في قطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية “قادرون باختلاف”، النسخة الخامسة “بمركز المنار”، إنه منذ أول يوم من الأزمة في غزة، كان لدينا حرص على أن يكون منفذ رفح مسارا لتقديم المساعدات والإغاثات.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه “مينفعش نقول كلام ونعمل حاجة تانية، إحنا ناس شرفاء وأمناء ومخلصين في وقت مافيش فيه كتير كدة، ومش بنكدب ولا نتآمر هنروح من ربنا فين”.