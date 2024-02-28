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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير المساعد بالبحيرة: ضخ السلع الغذائية يوميا بمعارض "أهلاً رمضان" لمواجهة الإقبال عليها

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بالبحيرة

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة معرض أهلاً رمضان بأرض المعارض بمدينة دمنهور والذي يضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام المجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

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وأكد السكرتير العام المساعد على استمرار فتح المعارض و المنافذ بكافة مدن ومراكز المحافظة وتوافر كافة السلع والمنتجات واللحوم بأسعار مخفضة، للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

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