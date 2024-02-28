الكشف على 941 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية بقرية أحمد عرابي بالتحرير على مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 941 مواطنا، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة “عيادتي الباطنة 303، وعيادة الأطفال 219، والجراحة 101، والنساء 77، وتنظيم الأسرة 25، والعظام 160، والأسنان 56”.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وتم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.