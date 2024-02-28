بالأسماء.. إصابة 11 عاملًا زراعيًا في حادث تصادم بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادث لسيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بالرصيف، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، مما نتج عنه إصابة 11 شخصًا من مستقلي السيارة وجميعهم من العمالة الزراعية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية في الرصيف، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 47 القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة، بنطاق ذات المركز، وأسفر عنه إصابة 11 شخص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

والمصابون هم كل من: رضوى عادل محمد، 18 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، أمل أحمد عبد المنعم، 47 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، أحلام صابر عبد المنعم، 21 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، حبيبة محمد عبد الرسول، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، جنا السيد أحمد، 14 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما أصيبت شمس حسن محمد، 19 عاما، جرح متهتك بالساق اليمنى، كرم مصطفي محمد، 20 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، حسن إسماعيل محمد، 41 عاما، جرج متهتك بالساعد الأيمن، مريم محمد سعيد، 28 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، هالة عمران أحمد، 53 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، الهام حسن إسماعيل، 17 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيمن.