عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 11 عاملًا زراعيًا في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادث لسيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بالرصيف، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، مما نتج عنه إصابة 11 شخصًا من مستقلي السيارة وجميعهم من العمالة الزراعية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

الكشف على 941 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

السكرتير المساعد بالبحيرة: ضخ السلع الغذائية يوميا بمعارض "أهلاً رمضان" لمواجهة الإقبال عليها

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية في الرصيف، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 47 القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة، بنطاق ذات المركز، وأسفر عنه إصابة 11 شخص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

والمصابون هم كل من: رضوى عادل محمد، 18 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، أمل أحمد عبد المنعم، 47 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، أحلام صابر عبد المنعم، 21 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، حبيبة محمد عبد الرسول، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، جنا السيد أحمد، 14 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما أصيبت شمس حسن محمد، 19 عاما، جرح متهتك بالساق اليمنى، كرم مصطفي محمد، 20 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، حسن إسماعيل محمد، 41 عاما، جرج متهتك بالساعد الأيمن، مريم محمد سعيد، 28 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، هالة عمران أحمد، 53 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، الهام حسن إسماعيل، 17 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيمن.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص مركز أبو المطامير مديرية امن البحيرة وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث بالقانون

تسبب انزلاقا.. أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

قصيدة مؤثرة من طفلة قادرون باختلاف.. والرئيس يطلب منها إعادتها

ننتظر الاندماج معكم.. الرئيس الأوكراني يوجه رسالة إلى الدول الأوروبية والناتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ