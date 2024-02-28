مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا الحالية حقن دمـ.ـاء شعبنا وإدخال المساعدات لغزة

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه لا يثق بوعود الإدارة الأمريكية، مضيفا:" واشنطن هي المسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني:" أولويتنا الحالية حقن دم.اء الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني:" نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب بل يرغب في تنفيذ مخططه السياسي بفصل غزة عن الضفة لوقف إقامة الدولة الفلسطينية".

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني:"نتنياهو يعلم أن إيقاف الحرب على غزة سيؤدي إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم الإسرائيلية".

وأكمل مستشار الرئيس الفلسطيني:" لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".