مجلس جامعة الأزهر يشيد بدعم فضيلة الإمام الأكبر للفلسطينيين في قطاع غزة

وجه مجلس جامعة الأزهر الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهوده الدائمة والمستمرة في سبيل الدعم الدائم والمستمر للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر سير ثلاث قوافل إغاثية شاملة إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الجامعة إن القافلة الأولى التي سيرتها الجامعة كانت تحمل 300 طن من المساعدات، أما القافلة الثانية فكانت محملة بـ 500 طن، والقافلة الثالثة والتي تم إرسالها إلى قطاع غزة الثلاثاء قبل الماضي كانت محملة أيضًا بـ700 طن من المساعدات.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم (بحري - قبلي) وإلى الأشخاص الذين أسهموا في تجهيز قوافل الجامعة، داعيًا المولي -عز وجل- أن يتحرر الأقصى الأسير من الاحتلال الصهيوني.

واستنكر مجلس جامعة الأزهر الصمت الدولي والفيتو الأمريكي الذي يقضي على العدالة ويعرض الفلسطينيين للموت قتلًا وجوعًا.