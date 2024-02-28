10 أقاليم إسبانية تواجه فيضانات وثلوج كثيفة وإغلاق للطرق

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات ظهر من خلالها، أن هناك عشرة أقاليم إسبانية دخلت في مرحلة "التأهب البرتقالي" للطوارئ نتيحة الطقس السيء بعد أن ضربتها الرياح القوية وسط تساقط الثلوج الكثيفة وهطول الأمطار.

وأشارت يورونيوز، الى أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع سمك الجليد إلى 15 سنتيمتراً في منطقة كانتابريا بشمال إسبانيا حيث تقع على ارتفاع 800 متر فوق مستوى سطح البحر.



وأضافت أنه في منطقة نافارا الشمالية أيضاً، أجبر فيضان نهر أرجا السلطات على إغلاق الطرق ووقف حركة المشاة في عدة أجزاء من مدينة بامبلونا التي يمر بها النهر.

وذكرت الفضائية أن مناطق متفرقة من شمال إسبانيا وشهدت هطول أمطار غزيرة نتجت عنها فيضانات.