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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على ماكرون .. إسبانيا وإيطاليا لن ترسلا قوات إلى أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليجريا اليوم الثلاثاء إن مدريد لا توافق على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات برية أوكرانيا.

أضافت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية أنه لا تزال السلاح الأكثر فعالية الذي تملكه أوروبا لمقاومة هجوم بوتين، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قال إن بلاده تعارض أيضًا إرسال قوات إلى أوكرانيا ووفقا له، فإن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا هو "فكرة ماكرون".

أضاف "لكن عندما تتحدث عن إرسال قوات، عليك أن تكون حذرا للغاية، لأنه لا ينبغي لنا أن نجعل الناس يعتقدون أننا في حالة حرب مع روسيا، نحن لسنا في حرب مع روسيا، نحن ندافع عن أوكرانيا، وفي رأيي الشخصي، أنا لا أؤيد إرسال قوات إيطالية للقتال في أوكرانيا".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لا تستبعد في المستقبل مشاركة القوات الأوروبية في الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، قالت المملكة المتحدة إنها لا تخطط لنشر قواتها على نطاق واسع في أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أيضًا إن الحلف ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

الحكومة الإسبانية الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات برية أوكرانيا بوتين

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