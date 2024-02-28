تعرف على آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولى بدمياط

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، الأربعاء، لمتابعة آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولى، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

واطلعت المحافظ على الموقف الخاص بالمشروع الذى يتضمن إضافة حارتى بالرصف الخرسانى خدمة للشاحنات، حيث يُعد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الهيئة للربط بين محور 30 يونيو وحتى السلوم، كما اطلعت على الموقف التنفيذى للمشروع داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ 50 كيلو مترا.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التنسيق بين محافظة دمياط والهيئة لتلافى أى عقبات قد تطرأ والتنفيذ وفقًا للجدول الزمنى المحدد.