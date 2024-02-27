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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. إزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

صدى البلد

 أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، عن إزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق المرحلة الثانية من حملات الموجة 22 مطلع الأسبوع الجاري وحتى الآن، بإجمالي مساحة 3771 مترًا مربعًا.

أوضحت المحافظ - في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه تم إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية هندسة الري على مساحة 380 مترًا مربعًا بنطاق مركز فارسكور، مشيرة إلى استمرار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مرحلتها الثانية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على حقوق الشعب.

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