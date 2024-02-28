إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم مساء اليوم، الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة، أمام واحة العرب، نتج عنه إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.