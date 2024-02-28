السكرتير العام للبحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بكفر الدوار

قام اليوم السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" للسلع الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار، بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وعدد من قيادات التموين والغرفة التجارية.

بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز كفر الدوار

بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز كفر الدوار

بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز كفر الدوار

بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز كفر الدوار

بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز كفر الدوار

بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز كفر الدوار

بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز كفر الدوار

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

وتنظم الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد السكرتير العام أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.