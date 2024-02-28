إندرايف تطلق حملة دوائر الخير بالتعاون مع بنك الطعام المصري لإطعام 250 ألف فرد

أطلقت إندرايف ، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حملة تبرعات تحت شعار "دوائر الخير" بهدف المسؤولية المجتمعية من خلال توفير كراتين غذائية لـ 250 ألف فرد في شهر رمضان المبارك بـ 12 محافظة.

وتتعاون اندرايف مع بنك الطعام المصري بـ توفير 35 ألف كرتونة غذائية من عوائد الرحلات وتصنف كل رحلة كـ دائرة من دوائر الخير ، وتهدف اندرايف الوصول إلى عدد الرحلات يقدر بـ 120 مليون دائرة خير خلال شهر رمضان وذلك بهدف إعانة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حيث تحتوي كل كرتونة على مواد غذائية: سكر، أرز، مكرونة، فول، دقيق، لوبيا، بلح، زيت، صلصة ، شاي، جبن وملح والتي تسد احتياجات وجبات إفطار وسحور شهر رمضان.

وصرح مينا عماد مدير التسويق في الشرق الأوسط بـ اندرايف : " نهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية في الأسواق التي تتواجد فيها، وبينما نرى مصر سوقاً مؤثرا وفعالا لـ شركتنا، نؤمن أن المبادرات الخيرية هي أحد أهم أهدافنا في السوق المصري لـ سد وتلبية احتياجات المجتمع ليس فقط من خلال توفير خدمات نقل ذكي وشحن وتوصيل بل ايضاً مساعدة الأسر المحتاجة لقضاء شهر رمضان المبارك بـ أفضل ظروف معيشية".

وأضاف مينا خلال المؤتمر الصحفي :" نحث جميع مستخدمينا على مضاعفة الرحلات في شهر رمضان ليكونوا جزءًا من دوائر الخير التي كلما زادت وتوسعت ساهمت في توفير المزيد من المواد الغذائية وتحقيق أهداف المبادرة، كما تستمر اندرايف في مواصلة جهودها بالتعاون مع مؤسسات خيرية هامة مثل بنك الطعام المصري لإعانة المصريين سواءً في مجال النقل الذكي أو الخدمات المجتمعية".

وعبر محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري عن سعادته بالتعاون مع اندرايف، معتبرا ذلك أنه توسيع لدائرة شركاء النجاح لبنك الطعام المصري، وهو ما يساعد على زيادة عدد الأسر المستحقة للاستفادة من برامج الإطعام المختلفة، مشيرا الى ان الاعتماد على منصة اندرايف يضمن الوصول إلى المزيد من المستفيدين في جميع أنحاء مصر لضمان الأمن الغذائي للجميع والاحتفال بشهر رمضان المعظم فى تلك المنازل التي تحتاج الى الدعم والرعاية، خاصة أن استراتيجية بنك الطعام المصري خلال الشهر الفضيل تهدف إلى تغطية أكبر عدد من المستفيدين من خلال البرامج المختلفة التي يتبناها البنك.

يعد شهر رمضان بالنسبة لبنك الطعام المصري من أهم واكثر الفترات نشاطا خلال العام لما يشهده من أنشطة وفعاليات متعددة للمساهمة فى وصول الغذاء لعدد كبير من المستحقين، باعتباره مؤسسة متخصصة في الإطعام، سعيا لتحقيق النفع العام والريادة فى توفير الغذاء اللازم للمستحقين، وتنفيذ استراتيجيته القائمة على مبدأ " الغذاء أساس الحياة"، وحرصه على عقد المزيد من الشراكات للوصول الى كافة المستحقين فى جميع أنحاء الجمهورية.

أنشئ بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار سبعة عشر عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذٍ مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.

إندرايف هي منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية، وحقق تطبيق inDrive أكثر من 200 مليون عملية تحميل، حيث بات ثاني تطبيقات التنقل تحميلاً خلال عامي 2022 و2023 ، بالإضافة إلى خدمات النقل الذكي، يوفر inDrive قائمة موسعة من الخدمات الحضرية، بما في ذلك النقل بين المدن، الشحن خدمات المختص للمساعدة في المهام المنزلية، وشحن في قطاع الشركات.

تعمل خدمة inDrive في أكثر من 46 دولة، وهي تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج التسعير من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع، التي تساعد على تطوير التعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين والمبادرات الحيوية الأخرى.