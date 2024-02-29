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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: حماس ضحت بـ2 مليون فلسطيني وتزايد على الأمة العربية والإسلامية

الاعلامى ابراهيم
الاعلامى ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إنزال المساعدات الإنسانية من الطائرات على مناطق قطاع غزة تم بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني بمن فيهم ضد حماس لا يحاولون محاسبة قادة حماس.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل يطالبون بإجراءات محاكمات ضد المسئولين عن الحرب بينما المجتمعات العربية ترفض أي هجوم على حماس، قائلا: "نعيش حالة من الكذب على النفس، كما أن المنظمات الفلسطينية منذ الـ60 وهي يتم تمويلها من الدول العربية".

وتابع: "لم يتم التحدث عن الحمقى الذين دمروا القضية الفلسطينية ولم يحصلوا على أي فائدة من أجل الشعب الفلسطيني من أن حماس ليست جماعة وطنية ولا تمثل الشعب الفلسطيني، وحماس مجانيين وحركة مختلة ضحت بـ2 مليون فلسطيني وتزايد الآن على الأمة العربية والإسلامية".

المساعدات الانسانية قطاع غزة الشعب الفلسطيني حماس القضية الفلسطينية

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