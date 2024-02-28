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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور هام.. اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحماس على إدخال المساعدات إلى غزة

المساعدات لفلسطين
المساعدات لفلسطين

كشف وليد الكيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس عن وجود "اتفاق مبدئي" بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات، إلا أن مسألة عودة النازحين بحاجة لمزيد من المباحثات.

وقال الكيلاني في تصريحات وكالة أنباء العالم العربي إن حماس عاكفة على مراجعة الورقة التي قدمت إليها إلى اللحظة، بما في ذلك شروط أدرجتها مفاوضات باريس.

وأضاف أن الحركة ستقدم الإجابات على جميع الشروط خلال الأيام القادمة.

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حماس تتسلم ورقة من الوسطاء 

وأضاف الكيلاني "ما حدث في باريس هو أن الحركة استلمت الورقة من الوسطاء وردت عليها"، مشيرا إلى أن إسرائيل "رفضت تلك الردود، كما تعنتت سابقا في لقاءات القاهرة والدوحة وباريس".

وتابع الكيلاني على أن حركته واضحة في موقفها: "لا بد من وقف لإطلاق النار بداية، بعد ذلك نذهب إلى باقي الملفات، لكنني أستبعد تبادلا للمحتجزين دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ليست لدي معلومات غير أن الحركة رافضة للأمر".

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