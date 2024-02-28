بيان عاجل من حماس بشأن مستشفى كمال عدوان

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانا تعليقا علي تفاقم الأوضاع في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة حيث قالت : يُفاقم إعلان إدارة مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال قطاع غزة خروجه عن الخدمة، بسبب نفاد كميات الوقود، الوضع الصحي والإنساني لأهلنا في شمال القطاع، والذي أدى لاستشهاد العديد من المرضى بسبب نقص الرعاية الطبية والدواء، إضافة لاستشهاد أربعة أطفال في المستشفى بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وأضاف البيان : وهذا ما يُعد إخفاقاً دولياً في حماية الإنسانية من إجرام الكيان الصهيوني المجرم الذي يفرض حصاراً مطبقاً على شمال القطاع.

وتابع البيان : إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون بتحمُّل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا الكيان النازي عن جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخصوصاً في محافظتي غزة والشمال، على مرآى ومسمع من العالم أجمع.

وطالبت حماش كذلك كافة الأطراف المعنية بما فيهم الوكالات الأممية بضرورة التحرك العاجل لتوصيل المواد الغذائية الطارئة لأهلنا في شمال القطاع الذين يتعرضون لتجويع ممنهج من قبل العدو المجرم الذي لا يراعي أية معايير إنسانية أو ضوابط أخلاقية في حربه الشاملة على شعبنا.