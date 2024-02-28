وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط بعد الحرب

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط بعد الحرب مع إسرائيل.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف المالكي أن أي حكومة تضم حماس ستتم مقاطعتها دوليًا، لافتًا إلى أن حكومة التكنوقراط فقط يمكنها نقل البلاد برمتها إلى مرحلة انتقالية.

وفي وقت سابق، كشف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، عن مساعدة قطر ومصر في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة، وسط مشاورات بين جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس.

وقال زملط إن “حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق”.

وأضاف أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل، وهي مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي.