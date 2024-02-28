حماس: لا تبادل للمحتجزين مع إسرائيل دون وقف لإطلاق النار بغزة

أكد مسؤول بحركة حماس، أن مفاوضات باريس قد تؤدي إلى مخرج من الحرب، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات لغزة.

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أضاف المسؤول أنه لا تبادل للمحتجزين مع إسرائيل دون وقف لإطلاق النار، موضحًا أن هذه نقطة الخلاف الرئيسية.

وبعد أن أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة بحلول نهاية هذا الأسبوع، رفض مسؤولون من إسرائيل وحماس وقطر هذه التصريحات.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، دون الخوض في تفاصيل، إنه أثناء انعقاد الاجتماعات، هناك خلافات حول الأعداد والنسب وتحركات القوات، ومن المرجح أنه يشير إلى عدد الرهائن المفرج عنهم للسجناء الفلسطينيين وانسحاب الجنود الإسرائيليين من أجزاء من غزة.