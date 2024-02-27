الجهاد الإسلامي: عقد صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل رمضان "وارد"

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن عقد صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي قبل رمضان، أمر محتمل إلا أن هناك تعنت إسرائيلي.

وأضاف الهندي في تصريحات إعلامية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع وإشاعة الفوضى للسيطرة على قطاع غزة.

وأشار نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي، إلى أنه إذا بقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيشهد جنوده حرب استنزاف.

وفي وقت سابق، أبلغت قطر الاحتلال الإسرائيلي أن كبار مسؤولي حركة المقاومة حماس "يشعرون بخيبة أمل" من إطار صفقة الأسرى، مشددين على أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان ومصدر مطلع لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبحسب أكسيوس، فإن هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم وهو ما يقوى بأنه لا مجال لكثير من التفاؤل والتقدم الذي تحقق مع الوسطاء مالم يتم سد الفجوات.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "ليس هناك مجال لكثير من التفاؤل".