بشأن غزة.. كواليس زيارة أمير قطر إلى فرنسا

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي يزور باريس حالياً.



وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، غادر صباح اليوم، أرض بطر متوجها " إلى العاصمة باريس، في زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية.

يرافق الأمير القطري ، كلا من الي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.