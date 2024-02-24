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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

40 مقابل 300.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

بنيامين نتنياهو و
بنيامين نتنياهو و يحيى السنوار

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد عودة الوفد الإسرائيلي من “اجتماع باريس 2”.  

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إن "الخطة الجديدة" التي يتم وضعها حاليا في المحادثات، تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 أسيرا إسرائيليا، مقابل 200 لـ 300 أسير فلسطيني.

وتأتي هذه التقارير، في ختام القمة التي عقدت أمس في باريس، بين ممثلي إسرائيل، وممثلي الوسطاء مع حماس، والتي أعربت إسرائيل في نهايتها عن تفاؤل حذر.

وقال مصدر سياسي في إسرائيل، إن المحادثات شهدت التوصل إلى "خطوط عريضة متفق عليها مع حماس".

وبحسب المصدر، سيتم تقديم المخطط إلى مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي؛ للموافقة عليه، ومن ثم إلى مجلس الوزراء الموسع.

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