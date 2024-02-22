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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة في صفقة تبادل الأسرى

أرشيفية
أرشيفية

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حركة "حماس"، قدمت لمصر رداً شفهياً على موقف إسرائيل، بشأن صفقة تبادل الأسرى، وإنها وافقت على تعديلات "طفيفة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن رد "حماس" الجديد المقدم لمصر، لا يشير إلى حدوث "انفراجة" في مفاوضات التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل.

كما نقل الموقع عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى اجتماع باريس المقرر يوم الجمعة، إذا أمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالاستماع فقط".

كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو لم يقرر بعد إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس، لحضور اجتماع آخر، الجمعة المقبل، حول الصفقة المحتملة.

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