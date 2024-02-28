عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بالجامعات الفرنسية: ماكرون يري إمكانياته عسكرية تؤهله لفرض الحماية على أوروبا

أحمد يوسف الكاتب
أحمد يوسف الكاتب الصحفي من فرنسا

أكد الدكتور أحمد يوسف، الكاتب الصحفي من فرنسا، والأستاذ بالجامعات الفرنسية، أنه منذ 3 شهور والحديث عن وجود انتخابات أمريكا، وتزايد احتمالات وصول الرئيس الأمريكي السابق ترامب للحكم؛ يلقي بظلاله على السياسية الأوروبية، فترامب يتحدث عن أنه على أوروبا أن تدفع مقابل حماية أمريكا لهم، وهو ما أصاب الأوربيين بالهلع.

وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ماكرون يعلم أنه القوة الوحيدة والدولة الوحيدة التي لديها إمكانيات عسكرية بإمكانها فرض الحماية على أوروبا، مؤكدا أن الجيش الفرنسي في كامل تاريخه يحارب خارج أرضه، وسياسة الحكومة الفرنسية والسلطات العسكرية لديها قدرات مالية خاصة به.

أفريقيا كانت عبئًا شديد على القوات العسكرية الفرنسية

نوه الدكتور أحمد يوسف، بأن أفريقيا كانت عبئًا شديد على القوات العسكرية الفرنسية، موضحًا أنه كانت هناك علاقة حب سرية بين البنك المركزي الفرنسي والدول الإفريقية.

وشدد على أن ماكرون يتبع سياسة التهديد؛ ليثبت مكانة فرنسا في الحرب الروسية الأوكرانية.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب أمريكا المركزي الفرنسي القوات العسكرية الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

ترشيحاتنا

أمريكا تدرس القيام بطلعات جوية فوق غزة لإيصال المساعدات .. تفاصيل

رسميا| لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تفرض عقوبة صادمة تجاه رونالدو

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق حول قصة عائلة ربى أبو جبة

هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

بدءًا من اليوم .. الخط الأخضر الثالث للمترو يعلن تغيير مواعيد العمل لفترة مؤقتة

مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويواجه ليفربول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة.. مايا دياب بفستان جريء يُثير الجدل بالسوشيال ميديا |شاهد

بفستان طويل .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة متكاملة ولافتة |شاهد

سعر صادم.. حقيبة مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف 1000 مدفن وقرية في فرنسا من العصور الوسطى | ما القصة؟

فيديو

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ