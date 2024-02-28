أستاذ بالجامعات الفرنسية: ماكرون يري إمكانياته عسكرية تؤهله لفرض الحماية على أوروبا

أكد الدكتور أحمد يوسف، الكاتب الصحفي من فرنسا، والأستاذ بالجامعات الفرنسية، أنه منذ 3 شهور والحديث عن وجود انتخابات أمريكا، وتزايد احتمالات وصول الرئيس الأمريكي السابق ترامب للحكم؛ يلقي بظلاله على السياسية الأوروبية، فترامب يتحدث عن أنه على أوروبا أن تدفع مقابل حماية أمريكا لهم، وهو ما أصاب الأوربيين بالهلع.

وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ماكرون يعلم أنه القوة الوحيدة والدولة الوحيدة التي لديها إمكانيات عسكرية بإمكانها فرض الحماية على أوروبا، مؤكدا أن الجيش الفرنسي في كامل تاريخه يحارب خارج أرضه، وسياسة الحكومة الفرنسية والسلطات العسكرية لديها قدرات مالية خاصة به.

أفريقيا كانت عبئًا شديد على القوات العسكرية الفرنسية

نوه الدكتور أحمد يوسف، بأن أفريقيا كانت عبئًا شديد على القوات العسكرية الفرنسية، موضحًا أنه كانت هناك علاقة حب سرية بين البنك المركزي الفرنسي والدول الإفريقية.

وشدد على أن ماكرون يتبع سياسة التهديد؛ ليثبت مكانة فرنسا في الحرب الروسية الأوكرانية.