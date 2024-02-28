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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منافسة شرسة.. بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية في ميشيجان|تفاصيل

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن بالانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيجان.

وحسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، يواجه بايدن معارضة من منتقدي تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس، الذين حثوا الديمقراطيين على الإدلاء بأصوات احتجاجية لصالح حملة "غير ملتزمين" بدلًا من الرئيس الأمريكي.

وبعد الانتهاء من اكتساح الولايات التي تصوت مبكرا، يتطلع ترامب إلى مواصلة مسيرته نحو ترشيح الحزب الجمهوري على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

فيما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن بايدن فاز بشكل مريح بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيجان يوم الثلاثاء، على الرغم من الانشقاقات الكبيرة لمجموعة من الناخبين من حزبه الغاضبين من دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة.

وبشكل منفصل، حقق ترامب انتصارًا آخر في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة ضد نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، مما جعله يقترب خطوة أخرى من الحصول على دعم حزبه.

وتعد ميشيجان هي ولاية ساحة معركة تم حسمها بفارق ضئيل في الدورات الانتخابية الماضية، فهزم بايدن دونالد ترامب في عام 2020 بفارق 150 ألف صوت فقط، بينما هزم ترامب هيلاري كلينتون قبل أربع سنوات بأقل من 11 ألف صوت.

ترامب بايدن ولاية ميشيجان ميشيجان إسرائيل وحماس

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