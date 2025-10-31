الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات

قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الخرطوم، إنّ موجة نزوح كبيرة تشهدها ولاية شمال كردفان، خاصة من مدينة الزريبة وعدد من المدن المجاورة عقب استهداف المنطقة بطائرات مسيّرة يوم أمس، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين المواطنين، ودفع المئات إلى مغادرة منازلهم باتجاه مناطق أكثر أمنًا.

تصاعد العنف والاشتباكات

وأضاف في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عمليات النزوح هذه مستمرة بوتيرة متزايدة نتيجة تصاعد العنف والاشتباكات.

تفاقم الوضع الإنساني

وتابع أن مدينة الفاشر ما تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع، حيث تتعرض لهجمات وانتهاكات مباشرة بحق المدنيين، شملت عمليات قتل وتعذيب، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني في المدينة.

المدنيين وقوات الدعم السريع

وأوضح أن هناك مواجهات مستمرة بين المدنيين وقوات الدعم السريع، التي تمارس بحسب شهادات ميدانية أبشع أنواع الانتهاكات، مؤكدًا أن الأوضاع في الفاشر كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأشار المراسل إلى أن الأوضاع الإنسانية ازدادت سوءًا نتيجة التصفيات العرقية وعمليات الاستهداف الممنهج للمؤسسات الحكومية والمستشفيات.

وأوضح أن الفيديوهات الواردة من الميدان تُظهر عمليات قصف مباشر للمرافق الطبية، ووقوع ضحايا بين الأطباء والمرضى، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي تشهدها المدينة في ظل غياب أي ممرات آمنة أو مساعدات إغاثية فاعلة.

