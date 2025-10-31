باحث سوداني: العالم كله شاهد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في الفاشر

قال صلاح خليل باحث سوداني، إنّ العالم كله شاهد ما ارتكبته ميليشيات الدعم السريع من إبادة جماعية ضد المدنيين العزل بلا سبب.

وأضاف في مداخلة ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان لا يجب أن ترتكب الميليشيا هذه الجرائم ضد المدنيين، كما أن المستشفى السعودي بالفاشر به أكثر من 600 نزيل من مريض ومرافق، لكنهم جرى تصفيتهم جميعا".

وتابع الباحث السوداني: "ما يقال حول الدور الأممي أو الوساطات الكثيرة ما هي إلا ازدواجية المعايير في التعاطي مع الوضع بالسودان".

وأردف: "الجيش السوداني انسحب من الفاشر بعدما جرى إسقاط 11 قمرا صناعيا على المدينة من شرق ليبيا، وبالتالي، فإن هذه الأقمار شوّشت الأقمار الصناعية التي تربط بين الجيش السوداني والفرقة الثالثة والقوات المشتركة والمتحالفين مع الجيش".

وأكمل: "ميليشا الدعم السريع جاءتها أوامر بارتكاب جريمة إبادة جميع الموجودين بالفاشر، وبالتالي، ما تم ارتكابه يعبر عن عقيدة الميليشيا".