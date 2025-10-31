قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
توك شو

باحث سوداني: العالم كله شاهد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في الفاشر

السودان
هاني حسين

قال صلاح خليل باحث سوداني، إنّ العالم كله شاهد ما ارتكبته ميليشيات الدعم السريع من إبادة جماعية ضد المدنيين العزل بلا سبب.

وأضاف في مداخلة ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان لا يجب أن ترتكب الميليشيا هذه الجرائم ضد المدنيين، كما أن المستشفى السعودي بالفاشر به أكثر من 600 نزيل من مريض ومرافق، لكنهم جرى تصفيتهم جميعا".

وتابع الباحث السوداني: "ما يقال حول الدور الأممي أو الوساطات الكثيرة ما هي إلا ازدواجية المعايير في التعاطي مع الوضع بالسودان".

وأردف: "الجيش السوداني انسحب من الفاشر بعدما جرى إسقاط 11 قمرا صناعيا على المدينة من شرق ليبيا، وبالتالي، فإن هذه الأقمار شوّشت الأقمار الصناعية التي تربط بين الجيش السوداني والفرقة الثالثة والقوات المشتركة والمتحالفين مع الجيش".

وأكمل: "ميليشا الدعم السريع جاءتها أوامر بارتكاب جريمة إبادة جميع الموجودين بالفاشر، وبالتالي، ما تم ارتكابه يعبر عن عقيدة الميليشيا".

