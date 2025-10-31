النيابات والمحاكم تكرم 100 متفوق من أبناء العاملين بالمراحل التعليمية

نظّمت اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم الإسكندرية ومرسى مطروح، برئاسة الدكتور كريم منصور، اليوم الجمعة احتفالية كبرى لتكريم 100 طالبًا وطالبة من المتفوقين من أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات في مختلف المراحل التعليمية: الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، وذلك في إطار مبادرة "واجبنا" التي أطلقتها النقابة العامة برعاية كريم عبدالباقي رئيس النقابة.

وشهدت الاحتفالية بحسب بيان للنقابة العامة، حضورًا مميزًا لعدد من القيادات القضائية والتنفيذية والدينية، فقد شارك المستشار محمد عبدالمجيد نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وأمين عام بيت العائلة المصري.

وجاء تنظيم الاحتفالية ترسيخًا للدور الاجتماعي الذي تقوم به النقابة في دعم العاملين وأسرهم، وتأكيدًا على أهمية تشجيع التفوق والتميز بين أبناء العاملين.

وفي تصريحات صحفية له، عبر رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي عن اعتزازه وفخره بأبناء العاملين، مؤكدا أن "تكريم المتفوقين ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو رسالة واضحة مفادها أن النقابة العامة تضع العلم في مقدمة أولوياتها، وتؤمن بأن المستقبل يبدأ من هؤلاء الشباب الذين يصنعون غدًا أفضل لوطنهم.".

وأشار إلى أهمية مبادرة "واجبنا"، التي تمثل التزامًا حقيقيًا من النقابة تجاه أبنائها، متابعا: "نعمل على توفير برامج دعم تربوي وثقافي وتعليمي على مدار العام، إيمانًا بأن كل طالب متفوق هو مشروع طاقة إيجابية يجب رعايتها".

ومن جانبه، قال الدكتور كريم منصور رئيس اللجنة النقابية بالإسكندرية ومرسى مطروح، إن هذه الاحتفالية ليست مجرد حفل تقدير، بل هي احتفال بالجهد والمثابرة والعزيمة، مضيفا أن ”أبناء العاملين أثبتوا أنهم قادرين على التميز رغم التحديات، ونحن اليوم نحيي هذه الإرادة ونرسل لهم رسالة دعم مفتوحة".

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، إنَّ تكريم المتميزين والفائقين يحفزهم وينمي دوافعهم لمزيد من التفوق والاستمرار على منصات التتويج، وكذلك استثارة دوافع زملائهم وخلق وتعزيز المنافسة الشريفة.

وقد شارك في الاحتفالية من أعضاء اللجنة النقابية، كل من أسامة دياب الأمين العام، حسام سمير نائب رئيس اللجنة النقابية، محمد جابر أمين الصندوق، أحمد منصور مساعد أمين الصندوق، هشام عشري أمين عام مساعد، هاني ياقوت عضو مجلس الإدارة، رضوى لاشين عضو مجلس الإدارة، ياسمين عوض عضو مجلس الإدارة، وليد توفيق عضو مجلس الإدارة.