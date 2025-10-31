الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية كولومبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس جوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بحضور الدكتوربدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب الكولومبي السيدة روزا يولاندافيلافيسينسيو، وزيرة الخارجية، والسفيرة لوس إيلينا مارتينيز كاساب، سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، والسيدفيكتور ديكوريا، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالرئيس الكولومبي في زيارته الثانية إلى مصر،مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلفالمجالات، لا سيّما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، ومواصلة التنسيق المشترك في المحافل الدولية حول القضاياذات الأولوية للدول النامية، وفي مقدمتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية المرتبطةبها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشات معمقة حول آفاق التعاون في عدد منالقطاعات الحيوية، من بينها سبل تعزيز التجارة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطيران، والثقافة، بالإضافة إلىبحث فرص تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس الكولومبي أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وكولومبيا، مثمنًا التطور الملحوظ في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية، ومؤكدًا أهمية البناء على هذهالطفرة لتعزيز التجارة البينية، كما وجه التهنئة إلى الرئيس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بمايمثله هذا الصرح الحضاري من إنجاز تاريخي، ومعربًا عن اعتزازه العميق بالحضارة المصرية العريقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تبادلا الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السيدالرئيس نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وتطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيدًا بمبادرة كولومبيالتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع. وقد ثمّن الرئيس الكولومبي الجهود المكثفة التي بذلتها مصر، بقيادة السيدالرئيس، لإنهاء الحرب واحتواء الكارثة الإنسانية، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف الحرب، والإسراع فيإطلاق عملية إعادة الإعمار، مؤكداً استعداد كولومبيا للإنخراط الفعال في جهود تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاعغزة، ورغبتها في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية. وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس اعتزام مصر استضافةالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع في نوفمبر 2025.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين ناقشا عدداً من الأزمات الإقليمية والدولية، حيث شددا على ضرورة تسويتهاعبر الوسائل السلمية، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعوبها.

كما اتفقا على مواصلةالتنسيق وتكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.