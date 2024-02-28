على طريقة الأخوة الأعداء..أخوات الحاجة زينب يحولون حياتها لجـ حيم بسبب الميراث

رصدت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد ٢، مساء اليوم الأربعاء، مشكلة الحاجة زينب بسبب الميراث.

وخلال الفقرة كشفت الحاجة زينب، تفاصيل المشكلة التي عاشتها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشبه أحداث مسلسل الأخوة الأعداء.

وأضافت الحاجة زينب، أن الميراث هو السبب في هذا العداء بين الاخوة، متابعة أن حياتي تحولت للجحيم بسبب الميراث وعيشت تفاصيل صعبة.