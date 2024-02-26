بعد حادثة فتاة الشروق.. نهال طايل: المجرمين بقوا غير اللي في الأفلام

انفعلت الإعلامية نهال طايل، على الهواء بسبب واقعة محاولة اختطاف حبيبة الشماع فتاة الشروق أثناء رحلتها بسيارة نقل شهيرة بمنطقة التجمع شرق القاهرة.

وقالت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها لبرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد: "المجرمين بقوا غير اللي بنشوفهم في الأفلام والدراما واتطوروا دلوقتي، كل ده عشان أم تستقبل خبر زي ده وربنا وحده اللي عالم بيها دلوقتي".

وووجهت الإعلامية نهال طايل رسالة مؤثرة للجمهور على الهواء: "عارفين لما بنربي بناتنا؛ بنربيهم أوي، والأم بتحفظ بنتها حاجتين، تحافظ على نفسها وتحافظ على أهلها أوي، ومن هنا بقت تشيل مسئولية كبيرة على أكتافها".

وأضافت: "حبيبة مثال لكل أم ربت بنتها، وكل بنت ممكن تواجه أي خطر بإنها تحافظ على نفسها"، لافته: "حبيبة في أزمة ومحتاجة دعائنا كلنا".