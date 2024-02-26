عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حادثة فتاة الشروق.. نهال طايل: المجرمين بقوا غير اللي في الأفلام

نهال طايل
نهال طايل

انفعلت الإعلامية نهال طايل، على الهواء بسبب واقعة محاولة اختطاف حبيبة الشماع فتاة الشروق أثناء رحلتها بسيارة نقل شهيرة بمنطقة التجمع شرق القاهرة.

txt

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

txt

سبب هروب سائق أوبر من موقع الحادث .. محامي المتهم يكشف مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع

وقالت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها لبرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد: "المجرمين بقوا غير اللي بنشوفهم في الأفلام والدراما واتطوروا دلوقتي، كل ده عشان أم تستقبل خبر زي ده وربنا وحده اللي عالم بيها دلوقتي".

 

وووجهت الإعلامية نهال طايل رسالة مؤثرة للجمهور على الهواء: "عارفين لما بنربي بناتنا؛ بنربيهم أوي، والأم بتحفظ بنتها حاجتين، تحافظ على نفسها وتحافظ على أهلها أوي، ومن هنا بقت تشيل مسئولية كبيرة على أكتافها".

 

وأضافت: "حبيبة مثال لكل أم ربت بنتها، وكل بنت ممكن تواجه أي خطر بإنها تحافظ على نفسها"، لافته: "حبيبة في أزمة ومحتاجة دعائنا كلنا".

حبيبة الشماع الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل خطف حبيبة الشماع محاولة أختطاف منطقة التجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

ترشيحاتنا

أرخص آيفون جديد بالأسواق.. سعر Iphone 11 في السعودية

سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مجاهديها في جنوب لبنان

برقم السيارة.. لينك الاستعلام عن مخالفات المرور

ميسي ليس الأول.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم

لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع

السعودية تكشف حقيقة لقاء وزير التجارة مع مسؤول إسرائيلي في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ