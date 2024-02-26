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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

صدى البلد

ترافع الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق، أثناء نظر تجديد المتهم، أمام المحكمة.

 

وطلب دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولة تصور الواقعة على النحو الوارد من الأوراق وانتفاء أركان الجريمة المواجهة له.

 

قرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق والتعدي عليها 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

 

وقال الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق إن موكله يعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في التجمع.

 

وأضاف، “محمد أصلا ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب الي الفيلا الخاصه به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مره اخرى الى  التجمع ”.

 

اتهامات لسائق أوبر
وشرح، بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن أوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن أوبر وافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بالقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مسرعة.

سائق أوبر 
وأكد محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق، أن موكله كان يقود السيارة على سرعة 100، وبعد الواقعة اتصل موكلي بشركة أوبر وروى لهم تفاصيل الواقعة واخبروه خلالها أنه سوف يتم التحقيق في الأمر ولم يتلقى اتصالاً هاتفياً من أحد.

وفي اليوم الثاني قام موكلي بعمل فيديو وشرح تفاصيل الواقعة معه قبل ضبطه من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

أكد دفاع المتهم، أنه قدم أمام النيابة عدة طلبات منها عدم معقولة الواقعة وإخلاء سبيل موكلي وهو ما رفضته النيابة العامة.

وعن قضية المخدرات المنسوبة للمتهم، أكد محامي سائق أوبر أن القضية منذ 2011 موكلي ليس له علاقة بها.
 

حبيبة الشماع السويس تجديد حبس سائق طريق السويس منطقة البراجيل حادث فتاة الشروق

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