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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني يكشف انقسام النخبة في فرنسا حول العدوان الصهيوني على غزة..فيديو

الاعلامي أحمد المسلماني
الاعلامي أحمد المسلماني

كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، مقدم برنامج الطبعة الأولى ، المذاع على قناة الحياة، عن انقسام النخب الفرنسية حول الإعتداء الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة

ونقل المسلماني عن صحيفة ليموند الفرنسية أن جزءا كبيرا من النخبة الفرنسية متضامنة مع فلسطين وأصبحت تدين الهجمات العدائية الصهيونية. 

وقال المسلماني إن هذه المرة الأولى التي نشهد فيها فلاسفة وأدباء غربيين يتخذون مواقف إنسانية أخلاقية. ونقل المسلماني عن الأديبة الفرنسية الحائزة على جائزة نوبل أن ما تقوم به إسرائيل عقابا جماعيا ولا يمكن اعتباره دفاعا عن النفس وأضافت أرنو انه لابد أن حياة الناس تعادل حياة الناس وأن حياة البعض تعادل حياة البعض الآخر ولا يمكن اعتبار حياة الإسرائيليين أغلى من حياة الفلسطينيين.

 الهجوم الإجرامي الإسرائيلي أسوأ حدث في العهد المعاصر

 كما نقل عن الفيلسوف الفرنسي ادجار موران البالغ من العمر ١٠٢ عام وهو من كبار مفكري فرنسا والغرب أنه يشعر بالاشمئزاز جراء العدوان الإسرائيلي على غزة معتبرا الهجوم الإجرامي الإسرائيلي أسوأ حدث في العهد المعاصر.

الشعب الفلسطيني احمد المسلماني انقسام النخب الفرنسية غزة الهجمات العدائية الصهيونية لفيلسوف الفرنسي

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