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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتباك في الداخل الإسرائيلي بشأن ملف قانون التجنيد.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

خصص برنامج الإخبار، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، فقرة عن الانقسامات التي يشهدها الشارع الإسرائيلي و الحرب في قطاع غزة.
وخلال الفقرة قالت دانا ابو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن مظاهرات تجوب شوارع إسرائيل من قبل عائلة الإسراى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، متابعة أن هناك تظاهرة مشيا على الاقدام من تل أبيب إلى القدس من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لاتمام صفقة باريس.
وتابعت دانا ابو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن التظاهرة سالفة الذكر تطالب برحيل نتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، متابعا أن هناك ارتباك في الداخل الإسرائيلي بشأن ملف قانون التجنيد في الداخل الإسرائيلي.
 

إسرائيل الشارع الإسرائيلي الداخل الاسرائيلي الحرب في قطاع غزة المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية حكومة نتنياهو مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

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