ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام إلى 55 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط فيتنام إلى 55 قتيلا.

وذكرت تقاير صحفة انه فيما لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أعلنت وكالة مكافحة الكوارث في البلاد، السبت.

تجاوزت كمية الأمطار 1900 ملم (74.8 بوصة) في بعض مناطق وسط فيتنام خلال الأسبوع الماضي.

تُعدّ هذه المنطقة حزامًا رئيسيًا لإنتاج البن، وتضم شواطئ شهيرة، لكنها أيضًا معرضة للعواصف والفيضانات.

سُجِّل ما يقرب من نصف الوفيات في مقاطعة داك لاك، حيث لقي 27 شخصًا حتفهم، بينما لقي 14 شخصًا حتفهم في مقاطعة خانه هوا.

وتُقدِّر الحكومة أن الفيضانات كلَّفت الاقتصاد حوالي 8.98 تريليون دونج (341 مليون دولار أمريكي).

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في فيتنام إن الفيضانات تسببت في غرق أكثر من 235 ألف منزل وتضرر ما يقرب من 80 ألف هكتار من المحاصيل.