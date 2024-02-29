جمال القليوبي: الحكومة عملت على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن الدولة المصرية تعمل في البحث عن مصادر جديدة للطاقة، وتكون بديلة للطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن مصر تتماشى مع التحديات العالمية.

وقال جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن مصر تسعى لوجود الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن الحكومة عملت على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الاتفاقيات التي قامت بها الحكومة اعتمدت على الطاقة الجديدة للمزارع الشمسية، ومزارع الرياح، وجزء من إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتمد على الطاقة الجديدة لإنتاج الكهرباء.