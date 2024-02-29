27 إتفاقية منذ قمة المناخ..رئيس صندوق مصر السيادي يكشف خارطة طريق الهيدروجين الأخضر

أكد الدكتورأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، أن صندوق مصر السيادى والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمنجددة، هم أطراف الدولة المصرية الذين يدخلون في حزمة من الاتفاقيات، مؤكداً أن الدولة المصرية لديها خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضاف أيمن سليمان خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "ON"، أن اليوم شهد مذكرة تفاهم وخارطة الطريق تم تطويرها من بداية المشوار، وهناك عدد من الشركات التي وصلت لأكثر من 13 اتفاقية، وتم توقيع اتفاقية إطارية، وهى اتفاقية ملزمة، وتم تقديم دراسات الجدوى لجهات الدولة ومؤسساتها لتقييم أداء المشروعات.

الدولة المصرية تكون شريكة في كل المشروعات



وذكر أنه في الاتفاقية الإطارية يتم تخصيص قطع الأراضى، وهناك مناطق مخصصة لتوليد طاقة الرياح، وأخرى للطاقة الشمسية، وبعد تخصيص إحداثيات الأراضى يتم توقيع الاتفاقية الاطارية، وتعطى فترة سماح لدفع حق انتفاع الأراضى التي تدخل في المشروع والدولة المصرية تكون شريكة في كل المشروعات ممثل عنها أطراف الدولة المصرية ولها حصة في الشركة، مشيرا إلى أن الدولة وقعت 27 اتفاقية في مجال الهيدروجين الأخضر منذ انعقاد قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ.