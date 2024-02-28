رئيس صندوق مصر السيادي: توقيع 27 اتفاقية مبادئ للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن برنامج انتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر بدأ بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقات المبادئ والتي تحولت إلى اتفاقات اطارية أكثر إلزاما.

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي تقدمه المذيعة دينا الوكيل، على قناة دي إم سي أن مصر قامت بالتوقيع على ٢٧ إتفاقية مبادئ منذ مؤتمر المناخ ثم تطورت إلى اتفاقات اطارية وصلت إلى ١٠ اتفاقات في مراحلها الأولى والثانية، مشيرا إلى أن انتاج الهيدروجين الأخضر يعد صناعة حديثة في العالم بأسره.

وأكد سليمان ان مصر لديها خطة واضحة المعالم بالنسبة للتحالفات التي تسعى للاستثمار في هذه الصناعة بمصر تبدأ بدراسة عروض التحالفات ومدى جدية الالتزام بالعمل حتى تدخل الاتفاقات في المرحلة الاطارية التي يتم خلالها تخصيص الأراضي بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

جذب الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر له أولوية قصوى

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن جذب الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر أولوية قصوى للدولة المصرية لأن الغرض من هذه الإستراتيجية أن تتحول مصر إلى محور للطاقة المتجددة المبنية على الهيدروجين الأخضر.