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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن سعر ومواصفات أقوى موبايل قادم من سامسونج للفئة المتوسطة 

برخص التراب|الكشف
برخص التراب|الكشف عن سعر ومواصفات أقوى موبايل قادم من سامسون

سامسونج تستعد لتوسيع سلسلة جالاكسي A بإطلاق هاتفين جديدين، وهما جالاكسي A55 5G وجالاكسي A35 5G، وتم رصد هذه الموديلات على مواقع اعتماد دولية، مما يشير إلى إصدارها الوشيك.

كشف موقع Android Headlines بالتعاون مع Onleaks عن تفاصيل رئيسية حول هاتف جالاكسي A35 5G. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتميز سامسونج جالاكسي A35 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة وبدقة Full HD + مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. كما سيتم تزويده بمعالج Exynos 1380، ويتوفر في خيارات ذاكرة RAM بسعة 6 جيجابايت و 8 جيجابايت، مع خيارات تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت. 

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وسيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار توسيع سعة التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

للتصوير، سيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A35 5G على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. ستتوفر كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي. 

سيأتي هاتف سامسونج ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات ويعمل بنظام التشغيل Android 14. بالإضافة إلى ذلك، سيكون له شهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء.

من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A35 5G حوالي 379 يورو ل جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 449 يورو ل 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

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