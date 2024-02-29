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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل أوبو رينو في مصر | السعر مفاجأة

أرخص موبايل أوبو
أرخص موبايل أوبو رينو في مصر | السعر مفاجأة

أعلنت شركة أوبو Oppo  عن طرح هاتفها الجديد "أوبو رينو 7"  كنذ فترة كبيرة في السوق المصرية، وذلك بسعر يبدأ من 9,990 جنيه مصري. ويعدّ هذا الهاتف أرخص هاتف في سلسلة رينو من أوبو، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي بسعر مناسب.

 

مميزات أوبو رينو 7:

 

• تصميم أنيق وخفيف الوزن: يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وخفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 175 جرامًا فقط.

• شاشة AMOLED كبيرة: يضم الهاتف أوبو رينو 7 شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة.

• معالج Snapdragon 680: يعمل الهاتف أوبو رينو 7 بمعالج  Snapdragon 680 ثماني النواة، والذي يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: يضم الهاتف أوبو رينو 7 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير: يضم أوبو رينو 7 بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير تدوم طوال اليوم.

• شحن سريع SuperVOOC 33W: يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع SuperVOOC 33W، مما يسمح بشحن البطارية من 0٪ إلى 50٪ في غضون 30 دقيقة فقط.

• نظام التشغيل Android 12: يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1.

السعر والتوافر:

يتوفر هاتف أوبو رينو 7 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 9,990 جنيه مصري. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: أسود، وأزرق، وأخضر.

التعليق:

يعدّ هاتف أوبو رينو 7 خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف ذكي بسعر مناسب مع ميزات متقدمة. ويقدم الهاتف مزيجًا من التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرا الرائعة بسعر يبدأ من 9,990 جنيه مصري فقط.

 

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