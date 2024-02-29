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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحافظي على صحتك النفسية بعد الولادة؟.. خطوات عليك إتباعها فورا

كيف تحافظى على صحتك
كيف تحافظى على صحتك النفسية بعد الولادة ؟

يعد الاهتمام بالصحة النفسية بعد الولادة أمرًا مهمًا للغاية، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك النفسية بعد الولادة وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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كيف تحافظى على صحتك النفسية بعد الولادة ؟

احصلي على الدعم الاجتماعي: تواصلي مع أفراد عائلتك وأصدقائك المقربين وشاركيهم مشاعرك وتحدياتك. قد تكون هناك مجموعات دعم للأمهات الجدد في منطقتك يمكنك الانضمام إليها للتواصل مع نساء يمرون بتجارب مماثلة.

خذي قسطًا من الراحة: يكون الحصول على قسط من الراحة الكافية أمرًا مهمًا لتجديد طاقتك والتعامل مع التحديات اليومية. حاولي الاستعانة بشريك الحياة أو أفراد العائلة للمساعدة في رعاية الطفل، ولا تترددي في طلب المساعدة عندما تحتاجينها.

اعتني بنفسك: حاولي تخصيص بعض الوقت للعناية بنفسك واحرصي على القيام بأنشطة تستمتعين بها. قد تشمل هذه الأنشطة القراءة، أخذ حمام دافئ، ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أو ممارسة اليوغا، الاستمتاع بالتمارين التنفسية أو الاسترخاء.

تغذية صحية: حافظي على تناول وجبات صحية ومتوازنة تمد جسمك بالعناصر الغذائية الضرورية، تناولي الفواكه والخضروات والبروتينات النباتية والحبوب الكاملة، وتجنبي الأطعمة المصنعة والدهنية بقدر الإمكان.

تواصل مع الشريك: قد يكون لديك وشريكك تجارب ومشاعر مشتركة بعد الولادة، حاولي التواصل بصدق وفتح قنوات الحوار لمناقشة المشاعر والتحديات والتوجيه المشترك.

اطلبي المساعدة الاحترافية: إذا كنت تشعرين بالقلق أو الاكتئاب الشديد بعد الولادة، فلا تترددي في طلب المساعدة من مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين. قد يكون لديك اضطراب ما بعد الولادة ويمكن أن يساعدك المشورة والعلاج النفسي على التعامل معه.

تذكري أن كل امرأة فريدة وتجربتها بعد الولادة قد تختلف بناءً على الظروف والتحديات الفردية، قد يكون من المفيد البحث عن استراتيجيات وأدوات أخرى لتعزيز الصحة النفسية بعد الولادة، مثل الاسترخاء وتقنيات التأمل، والتواصل مع مجتمع الأمهات الجدد عبر الإنترنت.

عند الحفاظ على صحتك النفسية بعد الولادة، يجب أن تكوني صبورة مع نفسك وتذكري أن الرعاية الذاتية والدعم الاجتماعي هما جزء أساسي من هذه الرحلة، إذا كانت لديك أي مخاوف أو استفسارات، فلا تترددي في مراجعة الطبيب أو الاستشاري النفسي الخاص بك للحصول على المساعدة المناسبة.

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