الابتلاء.. كهربا يثير الجدل على ستوري إنستجرام

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر خلاله فيديو لداعية يتحدث عن الابتلاء.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأول، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.



موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.