علامات أكيدة.. متى يكون فقدان الشهية والتعب المستمر من أعراض سرطان المعدة؟

يعد سرطان المعدة خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي يسبب هذا النوع من السرطان، فمن المعروف أن بعض العوامل تزيد من خطر الإصابة به.

يُعرف هذا المرض أيضًا باسم سرطان المعدة، ويصعب تشخيصه جزئيًا لأن الأعراض الأولية غامضة ويمكن بسهولة الخلط بينها وبين اضطرابات الجهاز الهضمي الحميدة الأخرى.

علامات سرطان المعدة

وفقا لما نشره موقع carenewengland، إن فهم أعراض سرطان المعدة سيمكنك من طلب العلاج الطبي الفوري، سيؤدي هذا بدوره إلى تحسين فرصك في التعافي الناجح. وفيما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها.

ألم في البطن أو عدم الراحة

الجميع يصاب بآلام في المعدة بين الحين والآخر. ومع ذلك، فإن الألم أو الانزعاج في البطن هو أحد العلامات التحذيرية الشائعة لسرطان المعدة، خاصة عندما يحدث فوق السرة. يمكن أن يسبب سرطان المعدة أيضًا تورمًا أو تراكم السوائل في البطن.

يمكن للنمو غير الطبيعي للخلايا التي تبدأ في المعدة أن يضغط على الأعضاء المجاورة ويهيج بطانة البطن. على هذا النحو، يجب عليك طلب الرعاية الطبية إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من يومين.

عسر الهضم أو حرقة المعدة

بدون العلاج المناسب، ستنمو الخلايا السرطانية في معدتك وتزاحم الخلايا الطبيعية بمرور الوقت. سيؤدي ذلك إلى تقويض قدرة جسمك على العمل كما ينبغي. قد تكون النتيجة ارتجاع حمض المعدة وحرقة المعدة وعسر الهضم .

يمكن أن يشير عسر الهضم أو حرقة المعدة التي لا تزول إلى وجود مشكلة. ولهذا السبب يجب عليك عدم تجاهل الأعراض عند استمرارها.

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء

يمكن أن يسبب سرطان المعدة فقر الدم ، وهو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء. قد يؤدي النزيف المصاحب لهذا النوع من السرطان إلى فقدان خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع مما يستطيع الجسم تكوينها. سيؤدي ذلك إلى انخفاض إمدادات الأكسجين إلى أعضائك، الأمر الذي سيجعلك تشعر بالتعب أو الضعف.

استفراغ و غثيان

المعدة هي جزء من الجهاز الهضمي. عندما ينمو الورم في معدتك وينتشر إلى أعضاء أخرى، فإنه قد يسبب انسدادا، وهذا يمكن أن يساهم في الغثيان والقيء، وخاصة تقيؤ الطعام الصلب بعد وقت قصير من تناول الطعام.

فقدان الشهية

قد يتداخل الورم الموجود في معدتك مع تناول الطعام. تنتج بعض الأورام السرطانية المتنامية هرمونات تؤثر على كيفية إدراك جسمك لحاجته إلى المزيد من الطعام. كما أن آلام المعدة المفاجئة والمكثفة يمكن أن تساهم في ضعف الشهية وصعوبة البلع.

عندما تصاب بسرطان المعدة، قد تشعر بالشبع حتى بعد تناول كميات صغيرة من الطعام. سيؤدي ضعف الشهية في النهاية إلى فقدان الوزن غير المبرر وانخفاض مستويات الطاقة.

الإسهال أو الإمساك

يمكن أن تنفصل الخلايا السرطانية عن معدتك وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. إذا نما ورم في الأمعاء الدقيقة، فقد يسبب انسدادًا يؤدي بدوره إلى الإسهال. وبالمثل، يمكن للأورام الموجودة في البطن أن تضغط على الأمعاء وتضيقها، مما يسبب الإمساك بشكل فعال.

التغيرات في عادات الأمعاء يمكن أن تكون علامة على سرطان المعدة. قد ترغب في طلب العناية الطبية إذا كانت التغييرات مستمرة وغير مبررة.

وجود دم في البراز أو القيء

هذه ليست علامة أكيدة على الإصابة بسرطان المعدة. النزيف نادر ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب حالات غير سرطانية أخرى. ومع ذلك، عند حدوث نزيف الورم، قد تلاحظ وجود دم في البراز أو القيء. قد يكون الدم أحمر داكن أو بني داكن اعتمادًا على المدة التي قضاها في المعدة.

حتى عند وجود الدم بكميات صغيرة، فإن الدم في القيء أو البراز يتطلب زيارة الطبيب.

قد تكون بعض هذه الأعراض بسبب حالات مثل قرحة المعدة أو الفيروس. في حال كان لديك أي علامات وأعراض تثير قلقك، اذهب لزيارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة.