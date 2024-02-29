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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول آلاف السياح إلى مطارات الغردقة ومرسى علم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في يوم حافل بالرحلات الدولية، يستمر مطارا الغردقة ومرسى علم في استقبال السياح من جميع أنحاء العالم، حيث من المتوقع وصول قرابة 20 ألف سائح اليوم الخميس، على متن 99 رحلة طيران تغطي مختلف المطارات الأوروبية والدولية.

 

مطار الغردقة الدولي

ومن المتوقع وصول حوالي 14 ألف سائح من جنسيات متعددة على متن 71 رحلة طيران.

وجداول الوصول تشير إلى وصول رحلات من بولندا، التشيك، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، وغيرها.

 

مطار مرسى علم الدولي

و يستقبل مطار مرسى علم الدولي حوالي 6 آلاف سائح من أوروبا على متن 28 رحلة طيران.

وخلال الأسبوع الماضي وحتى غدٍ الجمعة، يستقبل المطار 120 رحلة طيران دولية.

تشمل جداول الوصول رحلات من التشيك، بولندا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، بلجيكا، وغيرها.

 

تأتي هذه الوافدة السياحية الكبيرة في إطار جهود تعزيز القطاع السياحي في مصر، وتعكس ثقة السياح الدوليين في جاذبية وأمان وجمال البحر الأحمر.

 

يُذكر أن مدينتى الغردقة ومرسى علم تعتبران وجهتين سياحيتين مميزتين على البحر الأحمر، حيث يستمتع السياح بشواطئها الرملية البيضاء والغوص في مياهها الزرقاء الصافية.

- سياحة مطار الغردقة مطار مرسى علم البحر الأحمر رحلات طيران دولية

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