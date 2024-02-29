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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام البرنامج التدريبي "برتوكولات صرف الأدوية داخل العيادات واللجان التخصصية" للأطباء والصيادلة بهيئة التأمين الصحي

صدى البلد

تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "برتوكولات صرف الأدوية داخل العيادات واللجان التخصصية للأطباء البشريين والصيادلة ومديرة العيادات ، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة ، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى  مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن البرنامج ، الذي تم عقده على مدار يومين،  شارك فيه نحو 45 من مديري العيادات والأطباء والصيادلة ، بحضور الدكتورة رضوى عبد الغفار مدير التدريب بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحي ، حيث أكد  مدير عام الفرع على أهمية توضيح بروتوكولات صرف الأدوية للأطباء والصيادلة تسهيلا لتقديم خدمة متميزة.

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تضمن البرنامج كلمة لمدير الفرع وترحيب بالحضور ،ثم عقد عدة محاضرات حيث تم لأول مرة  الدمج بين مديري العيادات والصيادلة والأطباء في توحيد شرح البروتوكولات العلاجية لسهولة التواصل بين أعضاء المنظومة الطبية داخل العيادات بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتسهيلا على المرضى

حيث قامت الدكتورة هبه حسن مسئول العيادات بشرح طريقة تحرير التذاكر الطبية، وشرح بعض البروتوكولات العلاجية  للصيادلة بهدف التسهيل على المرضى تلقي الخدمة العلاجية ، فيما قام  الدكتور أحمد جابر العمدة  استشاري القلب والالكترو فسيولوجي بشرح البروتوكولات العلاجية في تخصص القلب والأوعية الدموية ،وكذلك  الدكتور أحمد حسن استشاري طب الأورام بكلية الطب جامعة بنى سويف  قام بشرح بروتوكولات لجان الأورام وادوية اللجنة العليا

و قام الدكتور طارق عاطف رئيس قسم الكلي بشرح بروتوكولات الباطنة والكلي، بينما قامت  الدكتورة  نائب مدير إدارة التموين الطبي رضوي محمد سيد بشرح دليل الأدوية واهم المخالفات في تحرير التذاكر

 

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