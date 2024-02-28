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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مباحثات بين تحديث الصناعة ومستثمري بني سويف .. تفاصيل

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

فى إطار مساعى مركز تحديث الصناعة وتعزيز أواصر التعاون مع كافة شركاء التنمية ومعرفة التحديات الصناعية التي تواجه المستثمرين للمساعدة في وضع الحلول المناسبة لها، استقبلت دعاء سليمة مدير مركز تحديث الصناعة أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى بنى سويف، وتم استعراض بعضاً من الملفات التي يعمل عليها المركز وتحتاج الى تكاتف كافة شركاء التنمية ومنهم الجمعية، ومنها ملف تمكين التصنيع محلياً ومعرض فرص بلدنا وأهمية بناء قواعد البيانات لهذه الصناعات ومدخلات الإنتاج كقطع الغيار وضرورة ربطها بالفرص الاستثمارية وببرنامج سلسلة الموردين بغرض تحسين سلاسل الامداد.

كما تم استعراض الخدمات الجديدة التي أعلن عنها المركز في معرض فرص بلدنا وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذى تبناه المركز وهو "ربط الأكاديميا بالصناعة" مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصرى من خلال اطلاق برنامج "تواصل" والذى يساهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعيين، كما تم الإشارة أيضاً لمنصة "بكل فخر صنع في مصر" والتي يسعى المركز من خلالها مساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية.

مدير مركز تحديث الصناعة تعقد اجتماعات على هامش معرض "فرص بلدنا"

الاسبوع المقبل.. تحديث الصناعة ينظم معرض "فرص بلدنا لقطع الغيار"

وفى نهاية اللقاء تقدمت الجمعية بإهداء دعاء سليمة درع الجمعية تعبيراً منهم عن الدور الهام الذى يقوم به المركز من خلال فرع بنى سويف وكافة الزملاء بالفرع لتقديم الدعم اللازم للمجتمع الصناعى كافة.

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