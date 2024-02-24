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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدير مركز تحديث الصناعة تعقد اجتماعات على هامش معرض "فرص بلدنا"

مدير مركز تحديث الصناعة
مدير مركز تحديث الصناعة

عقدت  دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش معرض "فرص بلدنا" والذي تم تنظيمه من قبل المركز بهدف التشبيك بين الشركات العارضة "سلبيا"  التي لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي لها والشركات العارضة "إيجابيا" التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها. 

وتم الاجتماع أولاً مع منسقة البرامج في البنك الأفريقي للتنمية الدكتورة غادة أبو زيد لبحث التعاون المشترك في دعم القطاعات الصناعية من خلال توفير اللازم لتعزيز ملف تمكين التصنيع محلياً. 

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كما عقدت دعاء سليمة اجتماعاً مع مسؤولي شركة دونج فينج مصر للجرارات  الزراعية وذلك بحضور المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد والآلات وممثلي إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صناعة قطع الغيار والمعدات المصنعة محلياً. 

وبحث الاجتماع إمكانية توفير قطع غيار ومعدات محلية لشركة دونج فينج الرائدة في صناعة الجرارات الزراعية. 

وأخيراً عقدت دعاء سليمة اجتماعاً ممثلي شركة كليوبترا للبلاستيك بخصوص بحث توفير المعدات اللازمة وكذلك تم الاجتماع مع ممثلي شركة إيدمي وتم مناقشة إمكانية تصنيع روبوت بمكونات محلية. 

وتم اختتام معرض "فرص بلدنا" اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بعد ثلاثة أيام من الانعقاد في الفترة ما بين 22 و24 فبراير الجاري.

ويأتي هذا المعرض ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي هو أحد البرامج التي يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

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